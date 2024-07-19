Fenerbahçe peşindeydi: Merih Demiral'a ezeli rakip kanca attı!

19 Temmuz 2024 12:00 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:03

EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkat çeken, savunmadaki başarısının yanı sıra attığı kritik gollerle de A Milli Takım'ın çeyrek finale yükselmesinde en büyük pay sahiplerinden olan Merih Demiral, transferin gözde isimleri arasına girdi.

UEFA SKANDAL CEZA VERMİŞTİ

Avusturya maçından sonra yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle UEFA tarafından skandal bir şekilde 2 maç ceza verilen ve EURO 2024'teki en kritik maçımız olan Hollanda maçında A Milli Takımımızla sahaya çıkamamıştı.

SÜPER LİG DEVİ İSTİYOR

EURO 2024 sonrası Türk ve Avrupa kulüplerinin transferde gözdesi konuma gelen ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Merih Demiral için Fenerbahçe'nin ardından bir başka Süper Lig devi daha harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN MERİH DEMİRAL HAREKATI

Fanatik'te yer alan habere göre; Siyah-beyazlılar, savunmaya Paulista’nın yanına A Milli Takım’ın yıldızını almak istiyor.

Merih Demiral için Al Ahli ile ilk teması kuran Beşiktaş yönetimi, Suudi Arabistan ekibinin yüksek bonservis talebiyle karşı karşı kaldı.

15 MİLYON EURO TALEBİ SONRASI KİRALAMA FORMÜLÜ

Suudi Arabistan ekibi kapıyı 15 milyon Euro bonservisten açtı. Bu rakamı çok yüksek bulan siyah-beyazlı yönetim, kiralama formülünü devreye sokacak.

Bir yandan Merih’le temasta olan Beşiktaş, Al Ahli’yi kiralama teklifine ikna edebilirse süreci hızlandıracak.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

26 yaşındaki A Milli futbolcunun Al Ahli ile 2026’ya kadar kontratı bulunuyor.

Alanyaspor’da yaptığı patlama sonrası 8 milyon Euro’ya 2019’da Sassuolo’ya giden ve hemen ardından 19.5 milyon Euro karşılığında Juventus’un yolunu tutan başarılı savunmacı için 2022’de Atalanta 21 milyon Euro ödemişti.

BONSERVİSİNİ 65 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Merih Demiral, geçen yaz ise 16.5 milyon Euro bonservisle sürpriz şekilde Al Ahli’ye transfer oldu. Merih’in Arabistan’da senelik 10 milyon Euro’nun üzerinde net maaş kazanıyor.

Başarılı stoper için son 5 senede toplamda kulüpler tarafından 65 milyon Euro bonservis ödendi.