Fenerbahçe, sambacı sol bekin peşinde! Brezilya basını teklifi açıkladı...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, sol kanat için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Brezilya basını, sarı-lacivertli kulübün Atletico Mineiro forması giyen Tomas Cuello için harekete geçtiğini yazdı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Bola Vip'in haberine göre, Fenerbahçe, 24 yaşındaki Arjantinli oyuncu için kulübüne 44 milyon Brezilya Reali (yaklaşık 7.3 milyon euro) teklif etti. Ancak Atletico Mineiro yönetimi, bu rakamı yetersiz buldu. Kulüp, Cuello'nun bonservis bedelini 13 milyon euro (yaklaşık 82 milyon real) olarak belirledi.

TEKNİK DİREKTÖR: "CUELLO TAKIMDA KALIYOR"

Brezilya Serie A'da Internacional galibiyetinin ardından konuşan Atletico Mineiro Teknik Direktörü Cuca ise transfer söylentilerine noktayı koydu. Deneyimli çalıştırıcı, “Cuello’nun takımdan ayrılması gibi bir durum yok. Eğer ayrılacak olsaydı, bu bizi uykusuz bırakırdı ama böyle bir şey yaşanmayacak” dedi.

Cuca ayrıca kulübün yatırımcılarından Rafael Menin’in basına yaptığı açıklamalara da atıf yaparak, “Başkanımız geçtiğimiz günlerde çok açık konuştu. Kulübün ekonomik zorluklarını net bir şekilde ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK BASKI SATIŞLARI ZORLAYABİLİR

Buna karşın kulüp içinden gelen bilgilere göre Atletico Mineiro, mali açıdan rahatlamak için bazı oyuncuların satışına sıcak bakıyor. Teknik heyetin de onayıyla, kadrodaki bazı isimlerle yolların ayrılması gündemde. Şu anda en yakın ayrılığa Fausto Vera’nın olduğu, Arjantinli oyuncunun River Plate ile temas halinde bulunduğu belirtiliyor. Genç oyuncu Rubens ise başka kulüplerin ilgisini çeken bir diğer isim olarak öne çıkıyor.

TEKLİFE ZAM BEKLİYORLAR

Tomas Cuello'nun durumu ise, Avrupa kulüplerinden gelecek yüksek teklifler doğrultusunda yeniden değerlendirmeye alınabilir. Fenerbahçe’nin teklifini yükseltmesi halinde, bu transfer önümüzdeki günlerde hız kazanabilir.