Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille'e konuk olacak! İşte Muhtemel 11

05 Ağustos 2024 10:39 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:41

Arda Turan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iki isme kanca! Eyüpspor kesenin ağzını açtı

Arda Turan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iki isme kanca! Eyüpspor kesenin ağzını açtı

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fransız temsilcisi Lille'e konuk olacak.

Fenerbahçe, 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini elemişti.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fransız temsilcisi Lille'e konuk olacak.

Hainaut Stadı'nda oynanacak ve 21.30 başlayacak Lille - Fenerbahçe maçı Exxen platformunda yayınlanacak.

MAÇI RUMEN HAKEM YÖNETECEK

Zorlu müsabakayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Horatiu Fesnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez sahada yer alabilir.

Lugano maçlarında oynamayan Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla sahada ilk kez yer alacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin, kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.