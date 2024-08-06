Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Lille takımına mağlup oldu!

06 Ağustos 2024 22:55 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 23:25

West Ham United, Guido Rodriguez'i transfer etti!

West Ham United, Guido Rodriguez'i transfer etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille karşı karşıya geldi.

Stade du Hainaut'de oynanan maçta ev sahibi takım Lille, Thiago Santos'un yaptığı ortada savunma futbolcusu Oosterwolde'ye çarpan top filelerle buluştu ve maçta skor 1-0 oldu.

79. dakikada İrfan Can Kahveci kullandığı serbest vuruşu gole çevirerek skora 1-1'e getirdi.

90+2'de ise Zhegrova'nın sert şutu Çağlar Söyüncü'ye çarparak filelerimize girdi.

Fenerbahçe, Lille'ye 2-1 kaybetti.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN YUSUF DİKEÇ SEVİNCİ

İrfan Can Kahveci beraberlik golünü getirdikten sonra gol sevinci olarak olimpiyatlarda atış stiliyle popüler olan Yusuf Dikeç'in nişan alma pozunu yaptı.

YENİ TRANSFERLER SAHADA

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Saint-Maximin karşılaşmaya ilk 11 başlarken Oğuz Aydın ise karşılaşmaya 70. dakikada oyuna dahil edildi.

Youssef En-Nesyri 79. dakikada sahaya girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sağ kanattan gelişen Lille atağında Santos, ceza yayı üzerindeki Gomes'e pasını gönderdi. Gomes'in gelişine köşeye şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı çeldi.

12. dakikada Lille öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Santos'un altıpas içine sert gönderdiği top Fenerbahçe savunmasında Oosterwolde'ye çarpıp ağlara gitti: 1-0

27. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada Çağlar topu kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışındaki Gomes'in gelişine sert şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı köşeden çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. İsmail Yüksek'in presle kazandığı topla kaleci Chevalier ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun şutunda, top kaleciden döndü. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

36. dakikada Lille sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Cabella'nın arka direğe yaptığı ortada Alexsandro kafayı vurdu, Livakovic sağına uzanıp topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Lille'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

(ikinci yarı birazdan)