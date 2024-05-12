Fenerbahçe şampiyonluk şansını derbiye taşıdı!

12 May 2024 20:58 - Güncelleme : 12 May 2024 21:08

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler kritik maçı 3-0 kazanarak şampiyonluk şansını sürdürdü.

Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Batshuayi, Djiku ve Çağlar'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 93'e yükseltti. Kayserispor ise 41 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybı yapmadığı haftada son 2 maça liderin 6 puan gerisinde girdi.

DÜĞÜM DERBİDE ÇÖZÜLECEK

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılıların derbide berabere kalması veya kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

OSAYİ-SAMUEL'DEN BÜYÜK FEDAKARLIK

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Bright Osayi-Samuel, Kayserispor müsabakasında kadroda yer aldı.

Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda olması beklenmeyen 26 yaşındaki oyuncu, fedakarlık yaparak kadroya dahil edildi.

Osayi-Samuel, maça yedek kulübesinde başladı.

OOSTERWOLDE DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, sakatlığının ardından direkt ilk 11'de görev aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos müsabakasında ciddi bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatma durumu olan 23 yaşındaki oyuncu, sakatlığını beklenenden erken atlatmıştı.

Bir süredir takımla çalışmalara başlayan Oosterwolde, 4 lig ve 1 Avrupa olmak üzere kaçırdığı 5 maçın ardından yeniden formasına kavuştu.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Tadic'in kontrol ettikten sonra zayıf şutunda, top kalecide kaldı.

11. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Szymanski'nın pasında ceza yayında topla buluşan Tadic, soldan ceza sahasına giren Fred'i gördü. Brezilyalı orta sahanın ceza sahası içi sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda, Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

14. dakikada Mondihome Kayserispor etkili geldi. Soldan Bourabia'nın ortasına penaltı noktası civarında Boa Morte'nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

16. dakikada Ferdi'nin sağdan tek pasında ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in zayıf vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında 2 rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Tadic, penaltı noktası civarında bulunan Batshuayi'yi topla buluşturmak istedi. Batshuayi, kontrol etmek isterken rakibinde müdahalesiyle önünde kalan topu gelişine sert vuruşl ağlarla buluşturdu: 1-0.

25. dakikada Livakovic'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Oosterwolde, soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu ayağından açan Oosterwolde vuruş açısını kaybedince, şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

43. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Szymanski'nin derin pasında Batshuayi, ceza yayındaki Fred'i gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bilal topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içi sol çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelerle buluştu: 2-0.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Batshuayi'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topun gelişine Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda, Bilal Bayazit topu ayaklarıyla oyun alanına çıkardı.

50. dakikada hızlı gelişen Mondihome Kayserispor atağında Cardoso'nun soldan ceza sahasına girerken yaptığı yerden vuruşta, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

59. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Soldan Szymanski'nin sert ortasında altıpas önünde topun gelişine Çağlar Söyüncü'nün dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 3-0.

82. dakikada orta alanda bacak arası şık bir çalımla rakibinden sıyrılarak ceza yayına gelen Fred'in pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazdan Mert Hakan'ın müsait durumda şutunda kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.