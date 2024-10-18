Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 14:20 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:21
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: tgrthaber.com