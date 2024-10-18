Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

18 Ekim 2024 14:20 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:21

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe​, Trendyol Süper Lig​'in 9. haftasında Samsunspor​ ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik Direktör Jose Mourinho​ yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.