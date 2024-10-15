Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

15 Ekim 2024 17:01 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:01

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe​, Trendyol Süper Lig​'de 20 Ekim Pazar günü Samsunspor​ ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho​ yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.



Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.