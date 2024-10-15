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Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 17:01 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:01
Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe​, Trendyol Süper Lig​'de 20 Ekim Pazar günü Samsunspor​ ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho​ yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: tgrthaber.com
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