Fenerbahçe sezonu Adana Demirspor maçıyla açıyor! Muhtemel 11'ler

10 Ağustos 2024 12:01 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 12:03

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek ismi Belçika'da buldu! Hedef Maxim De Cuyper

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek ismi Belçika'da buldu! Hedef Maxim De Cuyper

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in ilk hafta maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Galatasaray’ın sezonu galibiyetle açtığı ilk haftada puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, lige iyi bir başlangıç yapmak ve Adana Demirspor karşısında sahadan üç puanla ayrılmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Adana Demirspor: Vedat, Gravillon, Semih, Manev, Mohammadi, Maestro, Rodriguez, Yusuf Sarı, Mitchu, Alioui, Barasi.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Zorlu müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

JOSE MOURİNHO, SÜPER LİG SAHNESİNE ÇIKIYOR

Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.