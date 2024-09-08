Fenerbahçe Sırp yıldız Filip Kostic transferini açıkladı!

08 Eylül 2024 20:59 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 21:19

Fenerbahçe, Serie A takımı Juventus forması giyen orta saha futbolcusu Filip Kostic transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

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Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, orta sahaya alternatif transfer gerçekleştirdi. Juventus forması giyen Filip Kostic'i renklerine bağlamak için geri sayıma geçti.

Fenerbahçe, Filip Kostic transferi için Juventus ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a geleceği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir."

SEZON KARNESİ

Kostic geçen sezon Juventus forması ile 33 maça çıkarken 4 asist üretti.