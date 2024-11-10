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Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Kasım 2024 18:57 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 19:28
Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Detaylar tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk ediyor.

 

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

4'🚫Mert Hakan ceza sahasından vurduğu top auta gitti.

24'⚽Mert Hakan Yandaş sağ kanattan arka direğe açtığı ortaya Samet Akaydın düzgün bir bitirişle topu filelere gönderdi. Maçta durum 1-0 oldu.

 

11'LER

Fenerbahçe: Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Charisis, Poungouras, Balde, Moutassamy, Rodrigues, Koita

Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı anlatım - 1. Resim

HAKEM KADROSU

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Çimen üstlenecek.Müsabakada dördüncü hakem olarak Erkan Özdamar görev alacak.

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Kaynak: tgrthaber.com

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