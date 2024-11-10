Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Detaylar tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
1'▶️ Maç başladı
4'🚫Mert Hakan ceza sahasından vurduğu top auta gitti.
24'⚽Mert Hakan Yandaş sağ kanattan arka direğe açtığı ortaya Samet Akaydın düzgün bir bitirişle topu filelere gönderdi. Maçta durum 1-0 oldu.
11'LER
Fenerbahçe: Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri
Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Charisis, Poungouras, Balde, Moutassamy, Rodrigues, Koita
HAKEM KADROSU
Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Çimen üstlenecek.Müsabakada dördüncü hakem olarak Erkan Özdamar görev alacak.