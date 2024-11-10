Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı anlatım

10 Kasım 2024 18:57 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 19:28

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Detaylar tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

4'🚫Mert Hakan ceza sahasından vurduğu top auta gitti.

24'⚽Mert Hakan Yandaş sağ kanattan arka direğe açtığı ortaya Samet Akaydın düzgün bir bitirişle topu filelere gönderdi. Maçta durum 1-0 oldu.

11'LER

Fenerbahçe: Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Charisis, Poungouras, Balde, Moutassamy, Rodrigues, Koita

HAKEM KADROSU

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Çimen üstlenecek.Müsabakada dördüncü hakem olarak Erkan Özdamar görev alacak.