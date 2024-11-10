Fenerbahçe, Sivasspor önünde moral arıyor! Muhtemel 11 belli oldu

10 Kasım 2024 13:51 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 14:01

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Ligde zirve mücadelesi veren sarı-lacivertliler, Sivasspor karşısında üç puanı hedefliyor. Ancak Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesi dört önemli oyuncu sakatlıkları nedeniyle sahada yer almayacak. İşte, Fenerbahçe - Sivasspor maçına dair tüm detaylar...

Fenerbahçe, son haftalarda gösterdiği performansla şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, son 5 maçında 3 galibiyet alırken, son olarak Trabzonspor'u 3-2 yenerek moral buldu. Ancak Sivasspor, son haftalarda formda ve oynadığı son üç maçını kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe, hataya yer vermeden Sivasspor engelini aşmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'de, sakatlıkları nedeniyle Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Djiku ve Jayden Oosterwolde bugün forma giyemeyecek. Ayrıca, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçında rakip taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle aldığı ceza nedeniyle bu maçta da kulübedeki yerini alamayacak ve takımını tribünden yönetecek.

Konuk ekip Sivasspor’da ise kırmızı kart cezası nedeniyle Uğur Çiftçi, sakatlıkları bulunan Rey Manaj, Alex Pritchard ve Emre Gökay forma giyemeyecek. Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puan topladı.

FNERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin sahaya şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

Livakovic – Osayi Samuel, Çağlar (Djiku), Becao, Kostic – Fred, Amrabat, Tadic – Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Sivasspor’u 10 Kasım Pazar günü, saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak. Maçın hakemi Kadir Sağlam olacak ve karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, bu maçı kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

REKABETTE FENERBAHÇE ÇOK ÖNDE

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig’de 37. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 36 maçta Fenerbahçe'nin 20 galibiyeti bulunurken, Sivasspor 7 kez kazandı ve 9 maç berabere sonuçlandı. Geçen sezonun ikinci yarısındaki karşılaşma ise 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.

KANARYA YARA SARMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, AZ Alkmaar mağlubiyetinin ardından lige odaklandı ve Sivasspor karşısında galibiyet alarak moral bulmayı planlıyor. Takımda, Dzeko, Tadic, Fred, Saint-Maximin ve En-Nesyri gibi yıldız oyuncuların performansı merakla bekleniyor.