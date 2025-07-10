Fenerbahçe Stadı'na yeni isim! Sponsor KAP'a bildirildi!

Fenerbahçe, stat isim sponsorluğu için yoğurt firması Chobani firması ile ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Ülker ile anlaşmasının sona ermesinin ardından stat isim sponsorluğu için Amerika merkezli faaliyet gösteren yoğurt üreticisi Chobani ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Taraflar arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin olumlu neticelendiği, sponsorluğun bir törenle duyurulacağı öğrenildi.

CHOBANİ KİME AİT?

Chobani, Amerikalı Chobani LLC şirketi tarafından üretilen süzme yoğurt markası. Şirket 2005'te Türk iş insanı Hamdi Ulukaya'nın New Berlin, New York'ta Kraft Foods tarafından kapatılan bir tesisi satın almasıyla kurulmuştur. (Kaynak: Wikipedia)