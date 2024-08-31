Fenerbahçe stoperi Djiku sakatlandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 18:27 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 18:32
Sarı-lacivertli takımın dün gece Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Ganalı stoper Djiku, milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Alexander Djiku'dan kötü haber geldi.
KADRODAN ÇIKARTILDI
Afrika ülkesi Gana, 30 yaşındaki stoperi milli takım kadrosundan çıkardığı bildirdi.
14 GÜN TEDAVİ ALTINDA KALACAK
Ülke federasyonundan yapılan açıklamada, Ganalı savunmacının sağ uyluğunun ön kısmında birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin 10-14 gün süreceği belirtildi.
MOURİNHO'NUN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN OLDU
Djiku bu sezon Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 8 maçın 7'sinde sahadaki yerini alarak Mourinho'nun değişilmezlerinden oldu.
Tecrübeli stoper Gana Milli Takımı'nın formasını ise 29 kez sırtına geçirirken 2 gol kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com