Fenerbahçe stoperi Djiku sakatlandı!

31 Ağustos 2024 18:27 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 18:32

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Alexander Djiku'dan kötü haber geldi.

KADRODAN ÇIKARTILDI

Afrika ülkesi Gana, 30 yaşındaki stoperi milli takım kadrosundan çıkardığı bildirdi.

14 GÜN TEDAVİ ALTINDA KALACAK

Ülke federasyonundan yapılan açıklamada, Ganalı savunmacının sağ uyluğunun ön kısmında birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin 10-14 gün süreceği belirtildi.

MOURİNHO'NUN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN OLDU

Djiku bu sezon Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 8 maçın 7'sinde sahadaki yerini alarak Mourinho'nun değişilmezlerinden oldu.

Tecrübeli stoper Gana Milli Takımı'nın formasını ise 29 kez sırtına geçirirken 2 gol kaydetti.