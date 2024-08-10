Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk maçında Adana Demirspor'u tek golle yendi!
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u misafir etti. Sarı-lacivertliler Edin Dzeko'nun golüyle 3 puanı aldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonuna resmen başlamış oldu.
Sarı-lacivertli takım Süper Lig'de 10 yıldır devam eden şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde sezona başlıyor.
Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan maçta ev sahibi Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ilk yarıda kaydettiği golle 1-0 kazandı.
JOSE MOURİNHO SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig kariyerine Adana Demirspor maçı ile resmen başlamış oldu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde ilk lig maçına çıkan teknik direktörlerine tezahüratlarla destek verdi.
15 YAŞINDA KALEDE
Adana Demirspor, Fenerbahçe'ye oynadığı maçta kalesini 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer emanet etti.
LEVENT MERCAN MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA listesine de dahil etmediği genç oyuncu, ligde de şans bulamadı.
GECENİN SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:
Kasımpaşa 2-3 Konyaspor
Antalyaspor 0-0 Göztepe
MAÇ PROGRAMI
Fenerbahçe haftayı 3 puan ile kapatırken gelecek hafta Göztepe deplasmanına gidecek.
Adana Demirspor ise haftayı puansız kapatarak sonraki maçta evinde Rizespor'u misafir edecek.