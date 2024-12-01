Fenerbahçe, Talisca transferi için son teklifini sundu! Bonservis için şaşırtan rakam

01 Aralık 2024 10:43 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 11:30

Fenerbahçe ara transferde kadrosuna katmak için uğraş verdiği Talisca için tüm şartları zorluyor. Hem oyuncu hem de Al Nassr ile görüşmeler sürerken masadaki son rakamlar da belli oldu.

Ara transfer için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe​, Anderson Talisca​ (Anderson Souza Conceição) transferinde büyük yol kat etti. Sarı-lacivertliler oyuncu ve kulübü Suudi Arabistan ekibi Al Nassr​ ile 2 koldan temaslarını sürdürürken, transfere ilişkin masadaki son rakamlar da gün yüzüne çıktı.

SON BONSERVİS TEKLİFİ BELLİ OLDU

Teknik Direktör Jose Mourinho​'nun da alınmasına onay verdiği Brezilyalı forvetin istediği maaşı 10 milyon euronun altına çekmeye çalışan sarı-lacivertliler bonservis konusunda da son teklifini sundu.

Sabah'ın haberine göre Kanarya, sözleşmesi 2026'da sona erecek 30 yaşındaki Talisca için Al-Nassr'a 4 milyon euro önerdi.

MAAŞI İÇİN SPONSORLUK ÇÖZÜMÜ

Asbaşkan Acun Ilıcalı son yaptığı açıklamada, "Transfer etme durumumuz var. Heyecanlıyız ama kolay bir şey değil. Çocuğun 11 milyon euro maaşı var. Çok zor ama olursa almak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe'nin Talisca'nın maaş maliyeti karşılamak için birtakım sponsorluk görüşmeleri yaptığı da öğrenildi.

Talisca son 3.5 sezondur formasını giydiği Al-Nassr ile toplam 109 resmi maça çıkarken rakip fileleri 77 kez sarstı. Bu süreçte takım arkadaşlarına da 12 asist yaptı.