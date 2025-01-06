Fenerbahçe Talisca transferini bitiriyor! Ünlü İtalyan gazeteci son durumu paylaştı

06 Ocak 2025 13:30 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:05

Fenerbahçe, uzun süredir transfer etmek için uğraş verdiği Anderson Talisca'da imza için artık saatleri sayıyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano sarı-lacivertli kulüp ile Al Nasrr arasındaki son gelişmeleri paylaştı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya sert cevap: "Bir gün göklere çıkarıyor, bir gün şikayet ediyor"

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya sert cevap: "Bir gün göklere çıkarıyor, bir gün şikayet ediyor"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Galatasaray​'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe​ transfer çalışmalarına hız vermişti. Bu doğrultuda uzun süredir, kadrosuna katmak için uğraş verdiği Anderson Talisca için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertli ekip Brezilyalı oyuncuyu imza aşamasına getirdi.

GÖZLER ARTIK AL NASSR'DA

Ünlü İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun paylaştığı son dakika bilgilerine göre Al-Nassr​ ve oyuncu cephesiyle anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Talisca​'yi bu hafta İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Romano, görüşmelerde artık son aşamaya geçildiğini ve Al-Nassr'ın transfere onay vermeye hazırlandığını yazdı.

Türkiye'de 13 Ocak'ta ara transfer​ döneminin resmen başlamasıyla Talisca'nın lisansının çıkarılması bekleniyor.

SIRADA SAVUNMAYA TAKVİYE VAR

Bir dönem Beşiktaş formasıyla Türkiye'de fırtına gibi esen ve etkili hücum futboluyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan 31 yaşındaki Talisca'nın ardından Kanarya'nın savunma takviyesiyle transfere devam edeceği belirtiliyor.