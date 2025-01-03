Fenerbahçe tam 230 kat kazanacak! Yıldız ön liberonun fiyatı belli oldu

03 Ocak 2025 13:56 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 13:57

Fenerbahçe, İspanya, Fransa ve Portekiz'dn talipleri olan İsmail Yüksek'in bonservisini belirledi. Talep edilen fiyata transfer gerçekleşirse, sarı-lacivertliler bu oyundan 230 kat kar etmiş olacak.

Fenerbahçe​ orta sahasının önemli isimlerinden İsmail Yüksek, Avrupa​ ekiplerinin transfer gözdesi haline geldi. Sezon başında ön libero mevkiine Sofyan Amrabat'ın transfer​ edilmesinin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho'nun genelde yedek kulübesine oturttuğu 25 yaşındaki futbolcu ile Atletico Madrid​, Marsilya, Rennes ve Benfica'nın ilgilendiği öne sürüldü.

65 BİN EUROYA KADROYA KATILMIŞTI

Sözcü gazetesinde yer alan haberde milli futbolcunun da kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğinin altı çizilirken, Fenerbahçe'nin oyuncu için talep ettiği bonservis bedeline de yer verildi. Buna göre Fenerbahçe, İsmail Yüksek'ten asgari 15 milyon euro bonservis ile satmayı planlıyor.

İsmail'i 2020-2021 sezonunun başında Gölcükspor'dan 65 bin euroya transfer eden genç oyuncuyu istediği bedelle satması halinde genç oyuncudan yaklaşık 230 kat gelir elde etmiş olacak.

İsmail bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 20 resmi maçta bin 197 dakika süre alabildi.