Fenerbahçe taraftarından coşkulu karşılama!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 May 2024 05:18 - Güncelleme : 20 May 2024 05:25
Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray galibiyeti sonrası takımlarını Samandıra'da karşıladı. Takım otobüsü uzun süre tesislere girmekte zorluk yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında derbi maçta Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi taraftarları Samandıra'da tezahüratlarla karşıladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, karşılaşmanın bitmesiyle toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün, tesislerin bulunduğu caddeye girmesiyle meşaleler yakarak takıma destek verdi.
GALİBİYETİ KUTLADILAR
Takım otobüsü uzun süre tesislere girmekte zorluk yaşarken, takımdaki yabancı futbolcular taraftarları selamladı. Kafilenin tesislere inmesinin ardından Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun, Joshua King, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski otobüsten indikten sonra taraftarların yanına gelerek galibiyeti kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı