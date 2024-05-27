Fenerbahçe taraftarının Galatasaraylılara üçlü çektirdiği anlar gündem oldu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
27 May 2024 10:51 - Güncelleme : 27 May 2024 11:12
Süper Lig'de şampiyonluğu son haftada kaçıran Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın şampiyonluğunu sarı-kırmızılı taraftarlarla kutladı. Sarı-lacivertli taraftar, Galatasaraylılara üçlü çektirdi. O anların görüntüleri viral oldu.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, 24. şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye'nin her ilinde sokaklara dökülen Galatasaray taraftarları, şampiyonluğu doyasıya kutladı.
FENERBAHÇELİ TARAFTAR GÜNDEM OLDU
Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından başlayan kutlamalarda bir Fenerbahçe taraftarının yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.
GALATASARAY TARAFTARINA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Bir Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray taraftarıyla dolu olan kalabalığın isteğini geri çevirmedi ve üçlü çektirdi. Paylaşılan video viral olurken altına yapılan yorumlar da beğeni topladı.
FUTBOLSEVERLERDEN BEĞENİ TOPLADI
Paylaşımın altında kardeşlik mesajı veren futbolseverler, "Güzel görüntü", "Ne güzel işte hep böyle olalım", "Harika olmuş" yorumları yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr