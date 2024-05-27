Fenerbahçe taraftarının Galatasaraylılara üçlü çektirdiği anlar gündem oldu!

27 May 2024 10:51 - Güncelleme : 27 May 2024 11:12

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, 24. şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye'nin her ilinde sokaklara dökülen Galatasaray taraftarları, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

FENERBAHÇELİ TARAFTAR GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından başlayan kutlamalarda bir Fenerbahçe taraftarının yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAY TARAFTARINA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Bir Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray taraftarıyla dolu olan kalabalığın isteğini geri çevirmedi ve üçlü çektirdi. Paylaşılan video viral olurken altına yapılan yorumlar da beğeni topladı.

FUTBOLSEVERLERDEN BEĞENİ TOPLADI

Paylaşımın altında kardeşlik mesajı veren futbolseverler, "Güzel görüntü", "Ne güzel işte hep böyle olalım", "Harika olmuş" yorumları yaptı.