Fenerbahçe Teknik Direktör Direktörü Jose Mourinho'dan Oosterwolde açıklaması

23 Ekim 2024 16:05 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:15

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Fenerabahçe, sahasında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında da konuştu. İşte tüm açıklamaları...