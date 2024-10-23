Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Fenerbahçe Teknik Direktör Direktörü Jose Mourinho'dan Oosterwolde açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktör Direktörü Jose Mourinho'dan Oosterwolde açıklaması

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 16:05 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:15
Fenerbahçe Teknik Direktör Direktörü Jose Mourinho&#039;dan Oosterwolde açıklaması

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Fenerabahçe, sahasında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında da konuştu. İşte tüm açıklamaları...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe​, 3. hafta maçında yarın sahasında Manchester United​ ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho​ ve Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski​, mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi.

Portekizli çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlanan ve ön çapraz bağı rüptürü (yırtığı) tespit edildiği açıklanan Hollandalı sol bekin sezonu kapattığını açıkladı.

Mourinho konuyla ilgili "Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktör Direktörü Jose Mourinho'dan Oosterwolde açıklaması - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
FenerbahçeManchester Unitedjose mourinhosebastian szymanskijayden oosterwolde

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
$(\text{Ferdi23 Ekim 2024 16:09

})$ Mourinho yine böyle konuşuyor her zamanki gibi heyecan ediyorum

Sonraki Haber Yükleniyor...