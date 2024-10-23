Fenerbahçe Teknik Direktör Direktörü Jose Mourinho'dan Oosterwolde açıklaması
UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Fenerabahçe, sahasında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında da konuştu. İşte tüm açıklamaları...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. hafta maçında yarın sahasında Manchester United ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ve Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi.
Portekizli çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlanan ve ön çapraz bağı rüptürü (yırtığı) tespit edildiği açıklanan Hollandalı sol bekin sezonu kapattığını açıkladı.
Mourinho konuyla ilgili "Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur." ifadelerini kullandı.
})$ Mourinho yine böyle konuşuyor her zamanki gibi heyecan ediyorum