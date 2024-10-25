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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile taraftar arasında gerginlik!

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 15:02 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:16
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile taraftar arasında gerginlik!

UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya ise sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ve bir taraftarın yaşadığı diyalog damga vurdu. İşte o anlar...

UEFA Avrupa Ligi​ üçüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe​, evinde Manchester United​ ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho​ ile taraftar​ arasında dikkat çeken bir gerginlik yaşandı.

Kanarya'da Osayi'nin pozisyonunda çıkan karara tepki gösterdikten sonra kırmızı kart gören Jose Mourinho, tribünden maçı takip ederken yaşanan olay maça damga vurdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile taraftar arasında gerginlik! - 1. Resim

Maçı takip eden Fenerbahçe taraftarının Jose Mourinho'ya taktik vermeye çalışması Portekizli hocayı kızdırdı. Mourinho'nun da olaya tepkisi ekranlara böyle yansıdı.

İŞTE O ANLAR:

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Kaynak: tgrthaber.com
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