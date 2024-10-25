Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile taraftar arasında gerginlik!

25 Ekim 2024 15:02 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:16

UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya ise sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ve bir taraftarın yaşadığı diyalog damga vurdu. İşte o anlar...