Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile taraftar arasında gerginlik!
UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya ise sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ve bir taraftarın yaşadığı diyalog damga vurdu. İşte o anlar...
UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile taraftar arasında dikkat çeken bir gerginlik yaşandı.
Kanarya'da Osayi'nin pozisyonunda çıkan karara tepki gösterdikten sonra kırmızı kart gören Jose Mourinho, tribünden maçı takip ederken yaşanan olay maça damga vurdu.
Maçı takip eden Fenerbahçe taraftarının Jose Mourinho'ya taktik vermeye çalışması Portekizli hocayı kızdırdı. Mourinho'nun da olaya tepkisi ekranlara böyle yansıdı.