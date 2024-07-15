Fenerbahçe transfer etmek istiyordu! Golcü futbolcu için resmi açıklama geldi

15 Temmuz 2024 16:47 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 17:15

Fenerbahçe'nin transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri'nin transferiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun geleceğiyle ilgili İspanyol kulübünden açıklama geldi.

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, yeni transferler Peque Fernandez ve Albert Sambi Lokonga'nın imza töreninde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Victor Orta, adı Fenerbahçe ile anılan En-Nesyri hakkında çıkan transfer söylentilerine şu şekilde cevap verdi:

"TEKLİFLERDEN MEMNUN DEĞİLİZ"

"En-Nesyri'nin Sevilla için ne anlama geldiğini, istatistiklerini, gol atma yeteneğini ve hangi kategoride oyuncu olduğunu biliyoruz. Bugün elimizde hoşumuza giden bir teklif yok ve bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor."

23 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

27 yaşındaki futbolcunun, Sevilla ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezonda 41 maça çıkan Faslı santrfor, takımına 20 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.