Fenerbahçe transfer rotasını milli yıldıza çevirdi! Ocakta gelmek için ikna edildi

27 Kasım 2024 08:29 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 08:33

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda stoper hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, altyapısında yetişen milli yıldız Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Fenerbahçe​'de devre arası transfer​ döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldız Anderson Talisca​ transferinde büyük ilerleme kaydeden sarı-lacivertli ekip, Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda savunma hattına takviye yapma kararı aldı.

HEDEFTEKİ İSİM MERİH DEMİRAL​

Bu doğrultuda hedefteki isim ise milli futbolcu Merih Demiral. 26 yaşındaki oyuncunun transferi için Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli​ ile ilk temas kuruldu. Merih Demiral’ın da Fenerbahçe’ye dönmeye sıcak bakması, sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.

MİLLİ YILDIZIN TAVRI OLUMLU

Fotomaç'ın haberine göre; Merih Demiral, geçtiğimiz sezon başında Atalanta'dan Al-Ahli'ye 16 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Yaz transfer döneminde de adı sıkça Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu, hatta bir Fenerbahçe maçını Ülker Stadı'nda tribünden takip etmişti. Fenerbahçe altyapısında yetişen Merih, her fırsatta “Yarım kalan işimi tamamlamak istiyorum” diyerek sarı-lacivertli ekibe olan bağlılığını dile getirmişti. Milli oyuncunun, Al-Ahli yönetimiyle görüşerek transferin gerçekleşmesi için kolaylık sağlaması bekleniyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK FORMÜLÜ

Fenerbahçe, transferde daha önce Maximin'de uyguladığı yöntemi Merih için de gündeme aldı. Yönetim, milli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

ALTYAPISI KANARYA'DAN

Merih Demiral, futbol kariyerine Karamürsel’de başladı ve 2011 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Ancak dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın, oyuncuya asgari ücretle profesyonel sözleşme önerisi nedeniyle sarı-lacivertli ekipten ayrıldı. Bu ayrılığın ardından Portekiz ekibi Alcanenense’ye transfer olan Merih, 2017 yılında Sporting Lizbon'a geçerek kariyer basamaklarını hızla tırmandı.