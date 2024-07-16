Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor: Allan Saint-Maximin'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin transferini açıklamaya hazırlanıyor. Saint-Maximin'in bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi. İşte detaylar...
Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun kadrosuna katarak yerli rotasyonunu güçlendiren Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Allan Saint-Maximin'e kavuşuyor.
TRANSFERE ONAY VERİLDİ
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Transfer girişimleri, Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından önce veto yiyen sarı-lacivertliler yapılan görüşmeler sonunda tüm pürüzleri giderdi ve yıldız futbolcu için onay aldı.
Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi, anlaşmayı onaylayarak Saint-Maximin'in gidişine izin verdi.
BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK!
Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığı 27 yaşındaki sol kanadın bugün İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından imzayı atması bekleniyor.
31 MAÇTA 4 GOL-10 ASİST
Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.