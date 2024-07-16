Fenerbahçe transfere devam ediyor! Cenk Tosun açıklandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 20:02 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 21:04
Sarı-lacivertli takım transfere tam gaz devam ediyor. Gün içinde Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın'ı açıklayan Fenerbahçe, Cenk Tosun'u da sosyal medya hesabından duyurdu.
Fenerbahçe, golcü futbolcu Cenk Tosun'u renklerine bağladı.
Sarı kanaryalar, gün içinde Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın'ı açıklamıştı. Fenerbahçe hücum hattına Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Cenk Tosun'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım:
"Ailemize hoş geldin Cenk Tosun! Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz."
SEZON KARNESİ
Cenk Tosun, geçen sezon Beşiktaş forması altında 47 maçta süre alırken 11 gol atıp 5 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com