Fenerbahçe transfere devam ediyor! Cenk Tosun açıklandı!

16 Temmuz 2024 20:02 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 21:04

Oğuz Aydın, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Oğuz Aydın, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i transfer etti!

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i transfer etti!

Fenerbahçe, golcü futbolcu Cenk Tosun'u renklerine bağladı.

Sarı kanaryalar, gün içinde Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın'ı açıklamıştı. Fenerbahçe hücum hattına Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Cenk Tosun'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım:

"Ailemize hoş geldin Cenk Tosun! Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz."

SEZON KARNESİ

Cenk Tosun, geçen sezon Beşiktaş forması altında 47 maçta süre alırken 11 gol atıp 5 asist üretti.