Fenerbahçe Türk futbol tarihinin bonservis rekorunu kırıyor! En-Nesyri için geldiler

03 Ocak 2025 09:12 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 09:14

Fenerbahçe transfer çalışmalarında Talisca'ya imza attırmaya hazırlanırken, daha önce satışına sıcak bakmadığı Youssef En-Nesyri için gelen teklif karşısında fikir değiştirdi. Suudi ekibi Al Nassr, Fazlı golcü astronomik bir teklifle kapıyı çaldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in ilk yarısında lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj kaybeden Fenerbahçe, ara transfere sarılırken büyük bir hareketliliğin içine girdi. Uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Anderson Talisca​ için Suudi Arabistan​ ekibi Al Nassr​ ile prensipte anlaşan sarı-lacivertliler Brezilyalı yıldızı imza için Türkiye'ye bekliyor. Ancak sarı-lacivertlilerde gündem sadece Talisca değil. Takımın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri​ rekor bir bonservis bedeliyle ayrılmanın eşiğine geldi.

HEDEF GELİR 40 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre, Talisca'yı Fenerbahçe​'ye veren Al Nasrr'ın daha önce En-Nesyri için yaptığı teklifi reddeden sarı-lacivertli yönetim, Suudi ekibinin ısrarcı tavrı sonrası pazarlık masasına tekrar oturdu.

Al Nassr'ın ilk görüşmelerin ardından Faslı forvet için el yükselterek teklifini 34 milyon euroya çıkardığı belirtildi. Buna karşın Fenerbahçe'nin, bu sezon çıktığı 24 maçta takımına 9 gol 3 asistlik katkı yapan En-Nesyri için 40 milyon euro talebinde ısrarcı olduğu belirtildi.

REKOR FERDİ VE BOEY'DE

Al Nassr yetkililerinin aradaki farkı kapatmak için bir kez daha İstanbul'a geleceği aktarılırken 27 yaşındaki golcünün 40 milyon euroya satılması durumunda bu Türk futbol tarihinin futbolcu satış rekoru olarak kayda geçecek. Bu alanda mevcut rekoru Fenerbahçe ve Galatasaray birlikte paylaşıyor. Süper Lig’in en pahalı transfer satışları listesinde Fenerbahçe'de İngiliz ekibi Birghton'a giden Ferdi Kadıoğlu ile Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey 30'ar milyon euroluk satış bedelleriyle zirveyi paylaşıyor.