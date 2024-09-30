Fenerbahçe, Twente maçına hazırlanıyor!

30 Eylül 2024 23:39 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 23:41

Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Burak Yılmaz, Kayserispor'dan istifa etti!

Burak Yılmaz, Kayserispor'dan istifa etti!

Barcelona, Marc Bernal ile sözleşme yeniledi!

Barcelona, Marc Bernal ile sözleşme yeniledi!

Temsilcimiz Fenerbahçe​, Hollanda​ takımı Twente​ maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla resmen başladı.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho​ önderliğinde yapılan antrenman​, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dayanıklılık koşularının ardından yaptıkları dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11’inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, Twente maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.