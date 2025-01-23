Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kritik virajda, rakip Lyon! Muhtemel 11'ler belli oldu

23 Ocak 2025 08:46 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 08:54

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalabilmek adına büyük önem taşıyan maçta Fransız ekibi Lyon'u ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından bu kez de Fenerbahçe sahne alıyor. Sarı-Lacivertliler grup 7'inci maçında Frnansız temsilcisi Olympique Lyon'u evinde ağırlayacak. Grupta geride kalan 6 maçta 8 puan toplayan ve maç eksiğiyle 22. sırada bulunan temsilcimiz ilk 16 şansını sürdürmek adına maçtan mutlak galibiyet çıkarmak zorunda. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA

Fenerbahçe - Lyon maçı 23 Ocak Perşembe (bugün) günü oynanacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe - Lyon maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanacak.

FENEBAHÇE - LYON MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Mert Müldür, Fred, Kostic, Levent Mercan, Szymanski, Oğuz Aydın, Dzeko, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Lyon: Lucas Perri, Tagliafico, Niakhate, Kumbedi, Mata, Veretout, Tolisso, Matic, Benrahma, Cherki, Mikautadze

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

23 Ocak Perşembe / 20.45 Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak Perşembe / 23.00 Midtjylland - Fenerbahçe