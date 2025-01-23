Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kritik virajda, rakip Lyon! Muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalabilmek adına büyük önem taşıyan maçta Fransız ekibi Lyon'u ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından bu kez de Fenerbahçe sahne alıyor. Sarı-Lacivertliler grup 7'inci maçında Frnansız temsilcisi Olympique Lyon'u evinde ağırlayacak. Grupta geride kalan 6 maçta 8 puan toplayan ve maç eksiğiyle 22. sırada bulunan temsilcimiz ilk 16 şansını sürdürmek adına maçtan mutlak galibiyet çıkarmak zorunda. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...
FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA
Fenerbahçe - Lyon maçı 23 Ocak Perşembe (bugün) günü oynanacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe - Lyon maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanacak.
FENEBAHÇE - LYON MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Mert Müldür, Fred, Kostic, Levent Mercan, Szymanski, Oğuz Aydın, Dzeko, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri
Lyon: Lucas Perri, Tagliafico, Niakhate, Kumbedi, Mata, Veretout, Tolisso, Matic, Benrahma, Cherki, Mikautadze
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
23 Ocak Perşembe / 20.45 Fenerbahçe - Lyon
30 Ocak Perşembe / 23.00 Midtjylland - Fenerbahçe