Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente deplasmanında! İşte muhtemel 11

02 Ekim 2024 10:12 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:34

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Twente'ye konuk olacak. Sarı-lacivertliler, zorlu Hollanda deplasmanından galibiyetle dönerek 2'de 2 yapmak istiyor. İşte muhtemel 11...

Fenerbahçe​, UEFA Avrupa Ligi​'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Twente​ ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta maçında Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak.

Twente - Fenerbahçe maçı, 3 Ekim 2024 Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak. Zorlu mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Twente Stadı'nda oynanacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak.

FENERBAHÇE 2'DE 2 PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılarak bu kulvardaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

Ev sahibi ekip ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Twente karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek.

TWENTE İLE 5. RESMİ MAÇ

Fenerbahçe, Twente ile 5. resmi maçına çıkacak.

İki takımın daha önce oynadığı 4 eşleşmede sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Rakibiyle ilk olarak 2009-10 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, evinde 2-1 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 1-0 ile geçmişti.

İki ekip geçtiğimiz sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, rakibini evinde 5-1, deplasmanda ise 1-0 ile mağlup etmeyi başarmıştı.

3 YENİ TRANSFER AVRUPA'DA YOK!

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor.

Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko.