Fenerbahçe ve Beşiktaş yenildi, ülke puanı değişti! İşte UEFA sıralamasında son durum

13 Aralık 2024 06:14 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 06:21

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in haftayı tamamlamasının ardından yeni ülke puanımız belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren temsilcilerimiz Galatasaray​, Fenerbahçe​ ve Beşiktaş​ ile UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Başakşehir, bu haftaki maçlarını geride bıraktı.

Bu karşılaşmaların ardından Türkiye'nin güncellenen ülke puanı belli oldu.

1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK VE 2 MAĞLUBİYET

Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise İspanyol ekibi Athletic Club'a 2-0 mağlup oldu.

Haftanın bir diğer maçında Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanından 2-1 yenilgiyle ayrıldı.

TEK GALİBİYET BAŞAKŞEHİR'DEN

Son olarak Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise haftanın tek galibiyetini aldı. Temsilcimiz, Heidenheim'ı 3-1 yenmeyi başardı.

İşte puan sıralamasında son durum: