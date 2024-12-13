Fenerbahçe ve Beşiktaş yenildi, ülke puanı değişti! İşte UEFA sıralamasında son durum
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in haftayı tamamlamasının ardından yeni ülke puanımız belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Başakşehir, bu haftaki maçlarını geride bıraktı.
Bu karşılaşmaların ardından Türkiye'nin güncellenen ülke puanı belli oldu.
1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK VE 2 MAĞLUBİYET
Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise İspanyol ekibi Athletic Club'a 2-0 mağlup oldu.
Haftanın bir diğer maçında Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanından 2-1 yenilgiyle ayrıldı.
TEK GALİBİYET BAŞAKŞEHİR'DEN
Son olarak Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise haftanın tek galibiyetini aldı. Temsilcimiz, Heidenheim'ı 3-1 yenmeyi başardı.
İşte puan sıralamasında son durum:
- İNGİLTERE - 97.160
- İTALYA - 85.856
- İSPANYA - 80.561
- ALMANYA - 77.410
- FRANSA - 64.950
- HOLLANDA - 59.900
- PORTEKİZ - 55.616
- BELÇİKA - 49.200
- ÇEKYA - 41.450
- TÜRKİYE - 39.900
- NORVEÇ - 33.250