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Fenerbahçe ve Beşiktaş yenildi, ülke puanı değişti! İşte UEFA sıralamasında son durum

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
13 Aralık 2024 06:14 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 06:21
Fenerbahçe ve Beşiktaş yenildi, ülke puanı değişti! İşte UEFA sıralamasında son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in haftayı tamamlamasının ardından yeni ülke puanımız belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren temsilcilerimiz Galatasaray​, Fenerbahçe​ ve Beşiktaş​ ile UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Başakşehir, bu haftaki maçlarını geride bıraktı.

Bu karşılaşmaların ardından Türkiye'nin güncellenen ülke puanı belli oldu.

1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK VE 2 MAĞLUBİYET

Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise İspanyol ekibi Athletic Club'a 2-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş yenildi, ülke puanı değişti! İşte UEFA sıralamasında son durum - 1. Resim

Haftanın bir diğer maçında Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanından 2-1 yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş yenildi, ülke puanı değişti! İşte UEFA sıralamasında son durum - 2. Resim

TEK GALİBİYET BAŞAKŞEHİR'DEN

Son olarak Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise haftanın tek galibiyetini aldı. Temsilcimiz, Heidenheim'ı 3-1 yenmeyi başardı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş yenildi, ülke puanı değişti! İşte UEFA sıralamasında son durum - 3. Resim

İşte puan sıralamasında son durum:

  1. İNGİLTERE - 97.160
  2. İTALYA - 85.856
  3. İSPANYA - 80.561
  4. ALMANYA - 77.410
  5. FRANSA - 64.950
  6. HOLLANDA - 59.900
  7. PORTEKİZ - 55.616
  8. BELÇİKA - 49.200
  9. ÇEKYA - 41.450
  10. TÜRKİYE - 39.900
  11. NORVEÇ - 33.250

Fenerbahçe ve Beşiktaş yenildi, ülke puanı değişti! İşte UEFA sıralamasında son durum - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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