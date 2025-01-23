Fenerbahçe ve Talisca nihayet kavuşuyor! Arap basını geliş tarihini yazdı!

23 Ocak 2025 11:31 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:44

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Anderson Talisca transferi nihayete eriyor. Suudi basını anlaşmanın tamamlandığını belirterek, Brezilyalı yıldızın Türkiye'ye gelişi için tarih verdi. İşte detaylar...

Skriniar Fenerbahçe’de ne kadar kazanacak? Yıllık 10 milyon Euro kazanıyordu

Skriniar Fenerbahçe’de ne kadar kazanacak? Yıllık 10 milyon Euro kazanıyordu

Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Anderson Talisca'da artık mutlu sona çok yakın. Sarı-Lacivertlilerin Brezilyalı yıldız oyuncu ve kulübü Al Nassr ile her konuda anlaşmaya vardığı önü sürüldü.

ÖNCE OYUNCU SONRA KULÜPLER ANLAŞTI

İddia, Suudi spor basının önde gelen sitelerinden Okaz Sport'ta, Falah al-Qahtani imzasıyla yer aldı. Habere göre, Talisca Al Nassr ile sözleşme feshi konusunda tüm anlaşmazlıkları çözdü. Bunun üzerine son detaylar için masaya oturan Fenerbahçe ve Al Nasrr yöneticileri de anlaşma prosedürlerine tamamladı.

2 GÜN İÇİNDE İSTANBUL'DA

Haberde 30 yaşındaki forvetin Türkiye'ya geliş tarihine de değinilerek, "Talisca, Türk kulübündeki yeni deneyimine başlamak üzere 2 gün içinde Suudi Arabistan'dan ayrılmayı planlıyor" ifadelerine yer verildi.