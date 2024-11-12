Fenerbahçe Victor Osimhen için kesenin ağzını açtı! Transfer için ödeyecekleri miktarı ünlü sunucu açıkladı

12 Kasım 2024 03:32 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 03:43

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen için kesenin ağzını açtı. Kontratı Napoli'de olan futbolcu için dev bütçe ayıran Ali Koç, devre arasında transfer girişimlerine başlayacak. Ünlü gazeteci ve sunucu Serhat Ulueren sarı-lacivertli takımın ödeyeceği miktarı da açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin Victor Osimhen için ayırdığı dev bütçe...

Sezon başında Galatasaray'a transfer olarak dünya futbolunda geniş yankı uyandıran Victor Osimhen'in geleceği de cevap bulmaya başladı. Sarı-kırmızılı takımın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin, Galatasaray’da kiralık olarak oynayan Osimhen için devreye girdiği ve transfer için dev bütçe ayırdığı iddia edildi.

FENERBAHÇE OSİMHEN İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI!

Portekiz'de yayın yapan O Jogo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Osimhen'i istediğini duyururken sarı-lacivertli ekibin ise bu transfer için ne kadar bütçe ayırdığını duyurmamıştı. Lider Haber'de konuşan ünlü sunucu ve gazeteci Serhat Ulueren ise ayrılan dev bütçeyi duyurdu.

'HEDEF OSIMHEN'İ ALMAK YA DA GALATASARAY'A ALDIRMAMAK'

Canlı yayında Fenerbahçe'nin ve Başkan Ali Koç'un Victor Osimhen için devrede olduğunu söyleyen Serhat Ulueren, golcü oyuncunun eski takımı Napoli'de oynamak istemediğini söyledi.

Osimhen'in Haziran ayına kadar Süper Lig'de olacağını ifade eden Ulueren Fenerbahçe'nin bu transfer için 60 milyon Euro ayırdığını iddia etti.

NAPOLİ'NİN İSTEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU!

"Net bilgi, Fenerbahçe Victor Osimhen için 60 milyon Euro'yu gözden çıkarmış. Osimhen'i devre arasında almak için uğraşacak." diyen Ulueren'in açıklaması şu şekilde: