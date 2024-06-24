Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

24 Haziran 2024 16:37 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 17:38

Fenerbahçe’nin 2024-2025 sezonunda giyeceği formalar belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin, iç saha, deplasman ve alternatif formalarının tanıtımıyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, “Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri. Çünkü bu bir DNA meselesi” ifadelerine yer verildi.

Kulüp, iç sahada giyileceğini açıkladığı çubuklu formanın ensesinde "Yaşa Fenerbahçe" detayının olduğunu vurgularken, beyaz formanın ise deplasman maçlarında giyileceğini belirtti.

Fenerbahçe'nin bu sezon giyeceği alternatif formanın ise lacivert renkte olacağı açıklandı.

EFSANELER YER ALDI

Açıklamada, animasyon filminde Galip Kulaksızoğlu, Zeki Rıza Sporel, Cihat Arman, Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Cemil Turan, Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Toni Schumacher, Todor Veselinovic, Jay-Jay Okocha, Alex de Souza, Deivid de Souza, Semih Şentürk, Diego Lugano, Pierre van Hooijdonk, Stephen Appiah, Volkan Demirel, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci ve Jose Mourinho çizimlerine yer verildiğinin de altı çizildi.