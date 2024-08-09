Fenerbahçe, Yiğit Fidan'ı transfer etti! Anlaşma 4 yıllık

09 Ağustos 2024 18:42 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 18:45

İspanyol kaleci David De Gea, Fiorentina ile sözleşme imzaladı!

İspanyol kaleci David De Gea, Fiorentina ile sözleşme imzaladı!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Bursaspor'un altyapısından yetişen ve yeşil beyazlı takım ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Yiğit Fidan'ı renklerine bağladı.

Sarı lacivertli kulüpten, genç stoperin transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, 19 yaşındaki genç stoper Yiğit Fidan’ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçemiz ile 4 yıllık anlaşma imzalayan Yiğit Fidan’a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Fenerbahçemize hoş geldin Yiğit Fidan!"

SEZON KARNESİ

Yiğit geçtiğimiz sezonu tamamlarken 2. Lig Beyaz Grup'ta 31 maçta forma giydi ve 1 gol attı.