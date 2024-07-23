Fenerbahçe yıldız golcüsüne kavuşuyor! Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

23 Temmuz 2024 10:32 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:45

Kadrosunu Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Saint-Maximin ile güçlendiren Fenerbahçe, golcü transferini de bitirdi.

EN-NESYRİ FENERBAHÇE'DE

Youssef En-Nesyri ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, teklifini 20 milyon euroya çıkarak Sevilla'ya ikna etti.

Görüşmelerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho etkin rol aldığı ve futbolcuyu ikna etmede önemli bir görev üstlendi.

İLE 4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Sevilla'dan sonra Youssef En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Faslı golcü yıllık 4 milyon euro net ücret ve başarı bonusu kazanacak.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Youssef En-Nesyri'yi alacak özel jet havalandı ve bugün saat 14.00'te Sevilla'da olacak.

Faslı golcü özel işlerini hallettikten sonra uçak havalanacak ve oyuncu sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe'nin rekor transferi akşam saatlerinde resmen duyurması bekleniyor.

41 MAÇTA 20 GOL-3 ASİST

Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçen sezon 41 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.