Fenerbahçe yönetiminden Göztepe maçına saatler kala son dakika kararı! Tüm tuşlara basıyorlar

26 Ocak 2025 13:32 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 13:44

Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'in formda ekiplerinden Göztepe'ye karşı bu akşam oynanacak maç öncesi galibiyet primi kararı aldı. İşte o meblağ...

Trendyol Süper Lig​'de bu akşam Ülker Stadı​'ndan İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe'de yönetim kesenin ağzını açtı. Sarı-lacivertli idareciler zorlu geçmesi beklenen karşılaşma öncesi galibiyet pirimi verme kararı aldı.

GALİBİYET CEPLERİ DOLDURACAK

Galatasaray​'ın dün akşam Tümosan Konyaspor' u 1-0 mağlup etmesinin ardından bir maç eksiğiyle ezeli rakibinin 9 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, Göztepe maçını önemli bir dönemeç olarak görüyor.

Sözcü'nün haberine göre, bu sezon oldukça formda bir görüntü çizen sarı-kırmızılı ekibe karşı bir kazaya uğramak istemeyen Başkan Ali Koç ve ekibi, futbolcuları motive etmek adına 500 bin dolar (Yaklaşık 18 milyon TL) prim dağıma kararı aldı.

FİKSTÜRE GÜVENİYORLAR

Ligin bundan sonraki diliminde Galatasaray'a karşı önemli bir fikstür avantajına sahip olduklarını düşünen Fenerbahçe​ yönetiminin prim uygulamasını kritik gördükleri maçlar öncesi tekrarlayabileceği belirtiliyor.