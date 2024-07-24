Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferiyle Galatasaray'ın rekorunu kırdı! Türk futbol tarihine geçti
Sevilla'dan Youssef En-Nesyri transfer eden Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, dev transferle Galatasaray'ın rekorunu tarihe gömüyor. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş yaptığı transferlerle dikkat çekerken son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray henüz Michy Batshuayi dışında bir ismi kadrosuna katamadı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da yönetime transferlerin gecikmesi nedeniyle tepki gösteriyor.
FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN REKORUNU KIRDI!
Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe, son olarak gerçekleştirdiği Youssef En-Nesyri transferiyle rekor kırdı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de daha önce benzeri görülmemiş kadro değerine ulaşarak Galatasaray'ın 247 milyon euroluk rekorunu kırdı.
Transfermarkt değerlerine göre ;Süper Lig'de en yüksek kadro değerine ulaşan takımlar:
Başakşehir: 86 milyon euro (2020)
Beşiktaş: 149 milyon euro (2024)
Trabzonspor: 152 milyon euro (2022)
Galatasaray: 247 milyon euro (2023)
Fenerbahçe: 251 milyon euro (2024)