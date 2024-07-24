Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferiyle Galatasaray'ın rekorunu kırdı! Türk futbol tarihine geçti

24 Temmuz 2024 15:09 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 15:20

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş yaptığı transferlerle dikkat çekerken son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray henüz Michy Batshuayi dışında bir ismi kadrosuna katamadı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da yönetime transferlerin gecikmesi nedeniyle tepki gösteriyor.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN REKORUNU KIRDI!

Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe, son olarak gerçekleştirdiği Youssef En-Nesyri transferiyle rekor kırdı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de daha önce benzeri görülmemiş kadro değerine ulaşarak Galatasaray'ın 247 milyon euroluk rekorunu kırdı.

Transfermarkt değerlerine göre ;Süper Lig'de en yüksek kadro değerine ulaşan takımlar:

Başakşehir: 86 milyon euro (2020)

Beşiktaş: 149 milyon euro (2024)

Trabzonspor: 152 milyon euro (2022)

Galatasaray: 247 milyon euro (2023)

Fenerbahçe: 251 milyon euro (2024)