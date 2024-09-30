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Fenerbahçe'de, Acun Ilıcalı'nın basın toplantısı yapacağı açıklandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 19:33 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 19:53
Fenerbahçe&#039;de, Acun Ilıcalı&#039;nın basın toplantısı yapacağı açıklandı!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı açıklamada Asbaşkan Acun Ilıcalı 1 Ekim'de basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Fenerbahçe​'de, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın 1 Ekim​ Salı günü 14.00'te basın toplantısı​ düzenleyeceğini açıklandı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Acun Ilıcalı, 1 Ekim Salı günü Ülker Stadyumu​ 1907 Tribünü'nde saat 14.00'te gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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