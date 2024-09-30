Fenerbahçe'de, Acun Ilıcalı'nın basın toplantısı yapacağı açıklandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 19:33 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 19:53
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı açıklamada Asbaşkan Acun Ilıcalı 1 Ekim'de basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
Fenerbahçe'de, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın 1 Ekim Salı günü 14.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini açıklandı.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Acun Ilıcalı, 1 Ekim Salı günü Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde saat 14.00'te gündeme dair basın toplantısı düzenleyecektir. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: tgrthaber.com