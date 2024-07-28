Fenerbahçe'de ayrılık krizi! Jose Mourinho'nun biletini kestiği iki isim teklifleri geri çevirdi

28 Temmuz 2024 11:03 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 11:04

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe’de Miguel Crespo ve Miha Zajc krizi baş gösterdi.

Jose Mourinho yeni sezonda takımdan ayrılmasını istediği futbolcuları yönetime bildirirken özellikle iki isim ayrılmamak için direniyor.

FENERBAHÇE'DE CRESPO VE ZAJC KRİZİ!

Sarı-lacivertli ekipte yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan ve gelen teklifleri geri çevirerek takımda kalmak isteyen Miguel Crespo ve Miha Zajc, krize yol açtı.

MENAJERLERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Zajc ve Crespo'nun gelen teklifleri kabul etmemesinin ardından Fenerbahçe yönetimi iki futbolcunun menajeri ile görüşme kararı aldı.

Yönetim, iki futbolcu ile ortak noktada buluşup sözleşmelerini bir an önce feshetmek istiyor.

KENT, PERES VE KRUNİC DE YOLCU

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho; Miguel Crespo ve, Miha Zajc’ın yanı sıra Ryan Kent, Luan Peres ve Rade Krunic’in de oyun planında yer almayacağını yönetime bildirdi.

Bu isimlere gelen teklifler de değerlendirilmeye alındı.

ZAJC'IN 2 YIL, CRESPO'NUN 1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haz 2026 yılına kadar devam eden Zajc, çıktığı 123 maçta 20 gol ve 7 asist kaydetti.

30 Haziran 2025 yılına kadar kontratı bulunan Miguel Crespo ise oynadığı 80 maçta 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.