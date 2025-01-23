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Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! Yeni takımı video ile duyurdu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 14:28 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:41
Fenerbahçe&#039;de ayrılık resmileşti! Yeni takımı video ile duyurdu

Fenerbahçe'de  yolların ayrıldığı Lincoln Henrique, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye sezon sonuna kadar kiralandı. İngiltere Championship ekibi transferi bir video paylaşımı ile duyurdu.

Fenerbahçe Brezilyalı Lincoln Henrique'yi Hull City'ye kiraladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! Yeni takımı video ile duyurdu - 1. Resim

İNGİLİZ TARAFTARLARA İLK MESAJ

Açıklamada, "Hull City, Brezilyalı oyuncu Lincoln'ü Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor. 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Hull City'de forma giyecek" ifadelerine yer verildi.

Kulübün internet sitesine konuşan Lincoln ise "Burada olmaktan çok mutluyum. Kulübe ve yönetime fırsat için teşekkür ediyorum. Kulübe yardım etmeye hazırım" dedi.

MOURINHO İSTEMEDİ

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu başında Portekiz ekibi Santa Clara'dan 3.5 milyon euroya transfer ettiği Lincoln Henrique'yi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Brezilya ekibi Bragantino'ya kiralamıştı.

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! Yeni takımı video ile duyurdu - 2. Resim

Brezilya ekibinden kiralama ücreti alınmazken, Lincoln'ün 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak Bragantino bu opsiyonu kullanmadı. Kiralık sözleşmesi 31 Aralık 2024'te sona eren Lincoln, sarı-lacivertli kulübe geri dönse de Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyince satış listesine konulmuştu.

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Kaynak: tgrthaber.com

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