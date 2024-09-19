Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi

19 Eylül 2024 16:39 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 16:41

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Can Bartu Tesisleri’nde teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer hamlesi! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşine düştü

Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer hamlesi! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızının peşine düştü

Fenerbahçe​ Başkanı Ali Koç​, Trendyol Süper Lig​'in 6. haftasında cumartesi günü oynanacak Galatasaray​ derbisi öncesinde Can Bartu Tesisleri’nde teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

"FUTBOLCULARA BAŞARILAR DİLEDİ"

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Başkanımız Ali Y. Koç, Asbaşkanımız Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımız ve teknik ekibimizle bir araya geldi. Galibiyete olan inancını dile getiren Başkanımız Ali Y. Koç, futbolcularımıza başarılar diledi" denildi.