Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Tiago Çukur'un yeni adresi belli oldu!

15 Temmuz 2024 12:53 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 12:53

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda doğumlu oyuncunun imza töreninde konuşan Roda Teknik Heyet Sorumlusu Rob Servais, "Tiago teknik açıdan da yetenekli bir oyuncu. Aynı zamanda temas noktası olarak iyi işlev görebilen, topu tutan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

28 MAÇTA 2 GOL-5 ASİST

Geride kalan sezonun ilk yarısında Belçika temsilcisi Beveren'de, 2. yarısını ise Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da forma giyen oyuncu, toplamda 28 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.