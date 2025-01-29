Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yarım sezonluğuna kiralandı

29 Ocak 2025 10:44 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:45

Fenerbahçe'de kadro revizyonu tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertiler genç futbolcusunu yarım sezonluğuna Sloven ekibi Maribor'a kiraladı.

Stoper Diego Carlos'un ardından Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı kadrosuna katan, İstanbul'a getirdiği Milan Skriniar'a imza attırmak için ise prosedürlerin tamamlanmasını bekleyen Fenerbahçe, bir yandan da kadrosunda düşünmediği isimlerle yolarını ayırıyor. Sarı-Lacivertlilerde ara transfer döneminde takımdan ayrılan 6. isim Bartuğ Elmaz oldu.

SEZONA İYİ BAŞLAMIŞTI AMA!..

Samet Akaydin'i Çaykur Rizespor'a, Emir Ortakaya'yı Beerschot'a, Marius Tresor Doh'u ise Fatih Karagümrük'e bonservisleriyle gönderen Fenerbahçe; Lincoln Henrique'yi Hull City'ye, Yiğit Fidan'ı İstanbulspor'a kiralamıştı.

Sabah'ın haberine göre yeni sezonun hazırlık kampında Jose Mourinho'nun dikkatini çeken ve hazırlık maçlarında çokça süre alan Bartuğ Elmaz da bileti kesilen isimlerden biri oldu. 21 yaşındaki genç ön libero, yarım sezonluğuna Sloven ekibi Maribor'a kiralandı.

RESMİ MAÇLARDA YOKLARI OYNADI

Resmi maçların başlamasıyla formayı unutan Bartuğ Elmaz tüm kulvarlarda 4 müsabakada süre alabildi. Bartuğ Elmaz bu sezon ilk 11'de ise sadece Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçında yer bulabildi.