Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Oosterwolde açıklaması

21 Ekim 2024 17:46 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 18:02

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in sağlık kontrollerinin ardından oyuncuların durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder ile Samsunspor mücadelenin sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan Jayden Oosterwolde’nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin paylaşılan mesajda, “Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır” ifadelerine yer verildi. İlgili Haberler Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul var mı? Trio ekibi son noktayı koydu Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili karar çıktı