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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Oosterwolde açıklaması

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ekim 2024 17:46 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 18:02
Fenerbahçe&#039;de Cengiz Ünder ve Oosterwolde açıklaması

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in sağlık kontrollerinin ardından oyuncuların durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder ile Samsunspor mücadelenin sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan Jayden Oosterwolde’nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Oosterwolde açıklaması - 1. Resim

Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin paylaşılan mesajda, “Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Oosterwolde açıklaması - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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