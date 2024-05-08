Fenerbahçe'de Edin Dzeko idmana çıkmadı!

08 May 2024 19:57 - Güncelleme : 08 May 2024 20:08

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında pazar günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

EDİN DZEKO ŞOKU! İDMANA ÇIKMADI

Pazar günü kritik maçta Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku yaşanıyor.

Sports Digitale'da yer alan haberde; Sarı-lacivertli takımda Bosnalı yıldız Edin Dzeko'nun bugünkü yapılan antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

38 yaşındaki Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 44 karşılaşmada 24 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Edin Dzeko'nun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.

OOSTERWOLDE MÜJDESİ

Sarı lacivertli takımın Olympiakos ile oynadığı maçta sakatlanan ve 3.5 hafta önce menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Oosterwolde'nin Kayserispor'a karşı kadroda olma ihtimalinin bulunduğu, teknik heyet ve sağlık ekibinin futbolcunun durumunu değerlendirip son kararı vereceği belirtildi.

Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.