Fenerbahçe'de flaş gelişme! Toplanan imzalar kulübe teslim edildi, sayı belli oldu

Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığındaki yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı almasına yönelik bir süredir sürdürülen kampanya kapsamında toplanan imzalar kulübe teslim edildi. Sarı-lacivertli kulübün divan başkanlığına verilen imzaların 10 binin üzerinde olduğu belirtildi.

YAKLAŞIK SAYIYI AÇIKLADILAR

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne bağlı kampanya temsilcisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "10 bini aşkın imzayı teslim ettik divan başkanlığına. Kulüp üyelerimizin iradesini temsil eden imzaları divan başkanına teslim ettim. 9 bin 700 imza verdik. 250 de kulüpte olduğunu varsayıyoruz. 10 bini aşkın bir imza sayısı. Belki içinde ayıklamalar yapılabilir. Bu imza noter kanalıyla toplanan, gerçek Fenerbahçe üyelerinin imzalarıdır. Onlara teşekkür ediyoruz. Onların gösterdiği iradeye, kulübün alacağı kararı beklemek durumundayız” dedi.

ALİ KOÇ YÖNETİMİNE YENİ ÇAĞRI

Kulüp yönetimine de seslenen kampanya temsilcisi, "Yönetimimiz, bir an önce kongre kararı alıp güven tazelemelidir. Anayasamız olan tüzüğün verdiği yetkiyi kullanarak bu imzalar toplandı. Kulüp de imzalara bir cevap verecektir. Bunca insanın koşa koşa imza vermesi çok önemli. Kulüp 7 yıldır bize göre çok kötü yönetiliyor. Bu yönetimin değişmesi için yapılmıştır. Hayırlı olsun kulübümüze. İmza verene de vermeyene de çok teşekkür ederiz " ifadelenini kullandı.

8 BİN 800 İMZA YETERLİYDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce eylül ayında gerçekleştirilmek üzere olağanüstü kongre kararı alındığını açıklamıştı. Fenerbahçe Tüzüğü'ne göre, bu tarihin erkene çekilebilmesi için aidatını ödeyen 44 bin kongre üyesinin 5'te 1'inin imzası gerekiyor. Bu sayı da 8 bin 800'e denk geliyor. Ancak yine tüzüğe dayanarak yönetim tarihi erteleme hakkına sahip.



