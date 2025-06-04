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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'de ilk resmi imza geldi! Leverkusen'in şampiyonluğunun mimarıydı

Sportif direktör Mario Branco ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'den Devin Özek'i futbol direktörü olarak göreve getiriyor. Genç futbol adamı, sarı-lacivertlilerin yeni yapılanmasında kilit rol üstlenecek.

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Fenerbahçe'de ilk resmi imza geldi! Leverkusen'in şampiyonluğunun mimarıydı
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 13:06

Yeni sezona güçlü bir organizasyonla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, ilk resmi adımını attı. Sarı-lacivertliler, sportif direktör Mario Branco’nun ayrılığının ardından Bayer Leverkusen'de önemli görevlerde bulunan Devin Özek ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de ilk resmi imza geldi! Leverkusen'in şampiyonluğunun mimarıydı

TRANSFERDE DÜMEN ONDA

TRT Spor’un haberine göre, Özek Fenerbahçe’de futbol direktörü olarak görev yapacak ve A Takım operasyonlarının yanı sıra transfer süreçlerini yönetecek. Devin Özek, Bayer Leverkusen’de 2021 yılında scout olarak göreve başlamış, kısa sürede kulübün uluslararası ilişkiler sorumluluğuna ve ardından futbol direktör yardımcılığına yükselmişti. Özek, Alman ekibinin 2023-2024 sezonunda elde ettiği ilk ve tek Bundesliga şampiyonluğunun da mimarlarından biri olmuştu.

Fenerbahçe'de ilk resmi imza geldi! Leverkusen'in şampiyonluğunun mimarıydı
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OKAN ÖZKAN GÖREVDE KALDI

Fenerbahçe, Devin Özek’in resmi olarak açıklanmasını kısa süre içinde duyuracak. Özek’e futbol yapılanmasında Mario Branco’nun yardımcısı olan Okan Özkan eşlik edecek.

ETİKETLER
#fenerbahçe spor kulübü
#devin özek
#Futbol
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