Fenerbahçe'de ilk transfer bitiyor! Premier Lig'den sambacı takviyesi

17 Ocak 2025 14:15 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 14:16

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk imzasını attırmak üzere. Sarı-lacivertli yönetim teknik direktör Mourinho'nun çok istediği Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi için tüm şartlarda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Talisca'nın İstanbul'a ne zaman geleceği belli oldu! Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak

Talisca'nın İstanbul'a ne zaman geleceği belli oldu! Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak

Süper Lig'de pazar günü Adana Demirspor​ deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de bir yandan da ara transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Yılan hikayesine dönen Anderson Talisca​ transferini bitirmeye çalışan sarı-lacivertliler stoper arayışlarında da ilk neticeyi aldı.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Sports Digitale'in haberine göre Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin uzun süreli sakatlıklarıyla savunmada büyük gedik veren Fenerbahçe​ bu bölgeye ilk imzayı Premier Lig ekibi Aston Villa​'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos'a attırmak üzere.

İngiliz ekibiyle bonservis konusunda anlaşan sarı-lacivertli idarecilerin oyuncuyu da kısa süre içerisinde İstanbul'a getirerek transferi resmileştirmesi bekleniyor.

31 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

2022 yılında Sevilla'dan 31 milyon euro karşılığına Aston Villa'ya transfer olan Diego Carlos, aynı yılın ağustos ayında aşil tendonundan yaşadığı sakatlık sonrası 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

31 yaşındaki Brezilyalı savunmacı bu sezon ise Aston Villa forması ile 17 resmi maça çıktı. Transfermarkt isimli internet futbol portalına göre oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro bandında.