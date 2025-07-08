Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! 2028 yılına kadar imza attı

Fenerbahçe'de beklenen imza geldi. Sarı-Lacivertliler Holandalı kanat oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını duyurdu. Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle maçların birçoğunda görev alamayan Oosterwolde'nin yanı sıra altyapıdan yetişen Yiğet Efe emir ve Ertuğrul Çetin’in kontratları da 2029 yılına dek yenilendi. Bir isimle de yollar ayrıldı.

GENÇ OYUNCU EROKSPOR'A

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2025/2026 sezonu yapılandırmasına devam edilen Futbol A Takımımızda; oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde’nin sözleşmesi 2028 yılına dek uzatılmış, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcularımızdan Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin’in kontratları ise 2029 yılına dek yenilenmiştir. Ertuğrul Çetin önümüzdeki sezon için Esenler Erokspor’a kiralanmıştır. Yeni sezonda üç oyuncumuza da başarılar dileriz."