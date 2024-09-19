Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Galatasaray derbisi 11'ini belirledi!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk derbi maçına cumartesi günü Galatasaray karşısında çıkacak. Portekizli hoca, dev derbi öncesi maç planını yaparken ilk 11'ini de belirledi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Fenerbahçe, cumartesi günü Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
LİDERLİK MAÇI
21 Eylül Cumartesi saat 20.00'de başlayacak zorlu karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 15 puanla lider, sarı-lacivertliler ise 13 puanla ikinci sırada yer alıyor.
JOSE MOURİNHO İLK 11'İNİ BELİRLEDİ
Ezeli rakibinden liderlik koltuğunu devralmak isteyen Fenerbahçe'de Jose Mourinho, kritik derbiye çıkaracağı 11'i kafasında netleştirdi.
Portekizli hoca, yeni transfer En-Nesyri'nin yerine forvet bölgesinde Edin Dzeko'ya yer vermeyi düşünüyor.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i:
Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Tadic, Maximin, Edin Dzeko.